Сергей Кириенко пообещал пенсионерам в Абхазии бесперебойные выплаты

Власти РФ обеспечат своевременное перечисление пенсий для российских пенсионеров, проживающих в стране на постоянной основе – для этого в скором времени по всей Абхазии заработают отделения Промсявзьбанка, заявил Сергей Кириенко.

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко сегодня провел рабочую встречу в Сухуме со вступившим в должность президентом Абхазии Бадрой Гунба – одной из тем их беседы стали перебои в пенсионном обеспечении.

Вопрос возник неслучайно – он стал особенно актуальным после того, как российские граждане пенсионного возраста, которым положены денежные выплаты, столкнулись с перебоями в пенсионном обеспечении, передает Sputnik Абхазия.

Как пояснил Кириенко, президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым до 1 июля смогут получать выплаты по старой процедуре, но за это время они должны оформить банковские карты Промсвязьбанка, на которые будут поступать пенсионные средства.

Получить их можно будет в Центробанке Абхазии, Сбербанке Абхазии и в российском Промсвязьбанке, отделения которого открылись в Сухуме и ряде других городов страны.

В скором времени отделения Промсвязьбанка заработают фактически по всей стране, заверил президента Сергей Кириенко.

Ранее планировалось, что с 19 мая российская пенсия будет зачисляться только на российские банковские карты.

Напомним, абхазские бизнесмены до конца апреля узнают о программе российской помощи среднему и малому бизнесу Абхазии, которую им предоставит новый спецфонд. Финансирование составит около 100 млн рублей, уже готовятся нормативно-правовые документы для работы спецфонда.