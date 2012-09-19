Сергей Кириенко пообещал пенсионерам в Абхазии бесперебойные выплаты

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко сегодня провел рабочую встречу в Сухуме со вступившим в должность президентом Абхазии Бадрой Гунба – одной из тем их беседы стали перебои в пенсионном обеспечении.
Вопрос возник неслучайно – он стал особенно актуальным после того, как российские граждане пенсионного возраста, которым положены денежные выплаты, столкнулись с перебоями в пенсионном обеспечении, передает Sputnik Абхазия.
Как пояснил Кириенко, президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым до 1 июля смогут получать выплаты по старой процедуре, но за это время они должны оформить банковские карты Промсвязьбанка, на которые будут поступать пенсионные средства.
Получить их можно будет в Центробанке Абхазии, Сбербанке Абхазии и в российском Промсвязьбанке, отделения которого открылись в Сухуме и ряде других городов страны.
В скором времени отделения Промсвязьбанка заработают фактически по всей стране, заверил президента Сергей Кириенко.
Ранее планировалось, что с 19 мая российская пенсия будет зачисляться только на российские банковские карты.
Напомним, абхазские бизнесмены до конца апреля узнают о программе российской помощи среднему и малому бизнесу Абхазии, которую им предоставит новый спецфонд. Финансирование составит около 100 млн рублей, уже готовятся нормативно-правовые документы для работы спецфонда.