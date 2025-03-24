Вестник Кавказа

Около 35 млрд рублей потратят на соцразвитие в Северной Осетии

Около 35 млрд рублей потратят на соцразвитие в Северной Осетии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Руководство Северной Осетии распорядилось потратить более трех десятков миллиардов рублей на соцразвитие республики. В частности, на это деньги планируется оказать поддержку семьям с детьми, пенсионерам и инвалидам.

В Северной Осетии в ближайшие годы собираются потратить примерно 35 млрд рублей на соцразвитие республики. Данный вопрос обсуждался 2 апреля на заседании регионального кабмина, прошедшего под председательством премьер-министра республики Бориса Джанаева.

В сообщении, размещенном на официальном портале республики, сказано, что средства пойдут на комплексную реабилитацию инвалидов, обеспечение ухода за пенсионерами, поддержку семей с детьми и ряд других направлений.

"Актуализирована государственная программа "Социальное развитие РСО - Алания". Всего на эту сферу до 2030 года предусмотрено порядка 35 млрд рублей"

– пресс-служба главы и правительства

В ходе заседания Джанаев дал поручение обеспечить контроль за выполнением всех обязательств.

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