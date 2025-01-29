Вестник Кавказа

Азербайджан может начать поставки стройматериалов в Европу

Азербайджан может начать поставки стройматериалов в Европу
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Азербайджанские стройматериалы могут пойти на экспорт в Европу. Работу над выходом на новый рынок ведет ассоциация производителей.

Ассоциация производителей строительных материалов Азербайджана (ATMIA) ведет работу для запуска поставок азербайджанских стройматериалов на европейский рынок, поделилась генсек ATMIA Шахана Сары.

"Мы работаем над экспортом в Европу через Балканский полуостров. <…> Европейский рынок является одним из наших приоритетов. В этом направлении ведется значительная работа"

– генсек Ассоциации

В ATMIA в настоящее время изучают стандарты на стройматериалы, экспортируемые в ЕС, а также оценивают транспортные и таможенные расходы.

"Согласно предварительному исследованию цен, европейский рынок может быть для нас прибыльным"

– генсек ATMIA

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