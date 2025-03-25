Вестник Кавказа

Заседание Консультативного совета по Южному газовому коридору пройдет в Баку

Заседание Консультативного совета по Южному газовому коридору пройдет в Баку
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Столица Азербайджана завтра примет очередное заседание в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору. Кроме того, в тот же день в Баку пройдет заседание в рамках Консультативного совета по зеленой энергии.

Завтра в Баку состоятся сразу два важных мероприятия: 11-е министерское заседание в рамках Консультативного совета Южного газового коридора (ЮГК) и 3-е министерское заседание в рамках Консультативного совета по зеленой энергии. Подробности рассказали в Минэнерго Азербайджана.

Участниками этих событий станут 24 страны мира. В их число войдут Азербайджан и страны Европейского союза. Кроме того, в заседаниях примут участие семь международных финансовых институтов и 42 энергетические компании. Будут присутствовать также министры, заместители министров и иные высокопоставленные представители.

Сначала пройдет сессия открытия. Затем запланированы пленарные сессии. Они будут посвящены таким темам, как "Южный газовый коридор: успешная эксплуатация Южного газового коридора, прогресс в развитии и последующие шаги" и "Проекты зеленой энергии и зеленые энергетические коридоры".

В рамках Консультативного совета будет проведена и 2-я министерская встреча по передаче и торговле зеленой энергией, в которой примут участие Азербайджан, Турция, Грузия и Болгария. Запланирована и неформальная встреча Руководящего комитета/министерская встреча по Зеленому энергетическому коридору Каспий – Черное море – Европа. В программу мероприятий входит и круглый стол по развитию морской ветроэнергетики между Азербайджаном и ЕС.

Во время мероприятий будут подписаны ряд документов о сотрудничестве в энергетике.

По итогам всех событий состоится пресс-конференция.

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