Таджикистан предложил России поучаствовать в освоении нефтегазовых месторождений

Глава Минэнерго и водных ресурсов Таджикистана Далер Джума сообщил, что Душанбе предложил российским компаниям поучаствовать в освоении 22 нефтегазовых месторождений.
Он отметил, что вопросы по добыче и переработке природных ресурсов обсуждались с российской стороной. По его словам, приоритетные месторождения будут определены в этом году.
Руководитель энергетического ведомства выразил уверенность в том, что конкретика по работе с перспективными нефтегазовыми месторождениями будет уже в следующем году.
Джума заявил, что основная часть нефтегазовой продукции закупается у России. Он добавил, что освоение месторождений даст Душанбе возможность экспортировать их в южном направлении.
Стоит отметить, что на сегодняшний день в стране зарегистрировано около 28 месторождений нефти. Помимо этого, на территории страны функционируют 12 нефтеперерабатывающих предприятий.
Кроме того, разведанные запасы – свыше 2 млн тонн. В Минэнерго Таджикистана сообщили, что в 2024 году было добыто более 16,1 тыс т нефти, что недостаточно для обеспечения НПЗ.
В ведомстве подчеркнули, что из-за этого республика импортирует нефтепродукты и газ. Главный поставщик – Россия, которая осуществляет экспорт на льготной основе, без оплаты пошлины.