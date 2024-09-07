Таджикистан предложил России поучаствовать в освоении нефтегазовых месторождений

Россия может принять участие в освоении 22 нефтегазовых месторождений в Таджикистане. На сегодняшний день в республике зарегистрировано 28 месторождений.

Глава Минэнерго и водных ресурсов Таджикистана Далер Джума сообщил, что Душанбе предложил российским компаниям поучаствовать в освоении 22 нефтегазовых месторождений.

Он отметил, что вопросы по добыче и переработке природных ресурсов обсуждались с российской стороной. По его словам, приоритетные месторождения будут определены в этом году.

Руководитель энергетического ведомства выразил уверенность в том, что конкретика по работе с перспективными нефтегазовыми месторождениями будет уже в следующем году.

Джума заявил, что основная часть нефтегазовой продукции закупается у России. Он добавил, что освоение месторождений даст Душанбе возможность экспортировать их в южном направлении.

Стоит отметить, что на сегодняшний день в стране зарегистрировано около 28 месторождений нефти. Помимо этого, на территории страны функционируют 12 нефтеперерабатывающих предприятий.

Кроме того, разведанные запасы – свыше 2 млн тонн. В Минэнерго Таджикистана сообщили, что в 2024 году было добыто более 16,1 тыс т нефти, что недостаточно для обеспечения НПЗ.

В ведомстве подчеркнули, что из-за этого республика импортирует нефтепродукты и газ. Главный поставщик – Россия, которая осуществляет экспорт на льготной основе, без оплаты пошлины.