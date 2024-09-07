Вестник Кавказа

Таджикистан предложил России поучаствовать в освоении нефтегазовых месторождений

Таджикистан предложил России поучаствовать в освоении нефтегазовых месторождений
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Россия может принять участие в освоении 22 нефтегазовых месторождений в Таджикистане. На сегодняшний день в республике зарегистрировано 28 месторождений.

Глава Минэнерго и водных ресурсов Таджикистана Далер Джума сообщил, что Душанбе предложил российским компаниям поучаствовать в освоении 22 нефтегазовых месторождений.

Он отметил, что вопросы по добыче и переработке природных ресурсов обсуждались с российской стороной. По его словам, приоритетные месторождения будут определены в этом году.

Руководитель энергетического ведомства выразил уверенность в том, что конкретика по работе с перспективными нефтегазовыми месторождениями будет уже в следующем году.

Джума заявил, что основная часть нефтегазовой продукции закупается у России. Он добавил, что освоение месторождений даст Душанбе возможность экспортировать их в южном направлении.

Стоит отметить, что на сегодняшний день в стране зарегистрировано около 28 месторождений нефти. Помимо этого, на территории страны функционируют 12 нефтеперерабатывающих предприятий.

Кроме того, разведанные запасы – свыше 2 млн тонн. В Минэнерго Таджикистана сообщили, что в 2024 году было добыто более 16,1 тыс т нефти, что недостаточно для обеспечения НПЗ.

В ведомстве подчеркнули, что из-за этого республика импортирует нефтепродукты и газ. Главный поставщик – Россия, которая осуществляет экспорт на льготной основе, без оплаты пошлины.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
940 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Владимир Путин проводит переговоры с Эмомали Рахмоном

Владимир Путин проводит переговоры с Эмомали Рахмоном

Путин, Лукашенко и Рахмон провели теплый разговор с Алиевым

Путин, Лукашенко и Рахмон провели теплый разговор с Алиевым

Путин обсудил с Рахмоном сотрудничество России и Таджикистана

Путин обсудил с Рахмоном сотрудничество России и Таджикистана

Казахстанские спасатели выручали из сломавшегося автобуса граждан Таджикистана

Казахстанские спасатели выручали из сломавшегося автобуса граждан Таджикистана

Авиабилеты в Таджикистан могут подешеветь для россиян

Авиабилеты в Таджикистан могут подешеветь для россиян

Мигрант предстанет перед судом в Дагестане за покушение

Мигрант предстанет перед судом в Дагестане за покушение

Петербург примет неформальный саммит СНГ

Петербург примет неформальный саммит СНГ

Президент Таджикистана прибыл в Казань

Президент Таджикистана прибыл в Казань

Путин пообщался с президентами Узбекистана и Таджикистана

Путин пообщался с президентами Узбекистана и Таджикистана

Турпоток из России в Таджикистан продолжает расти

Турпоток из России в Таджикистан продолжает расти

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы