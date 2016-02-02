РФ приветствует договор о границах Киргизии, Таджикистана и Узбекистана

В МИД России заявили, что Москва приветствует договор о границах Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Там добавили, что Россия поддерживает эти решения.

Россия приветствует заключение соглашения о государственных границах Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, а также Худжандскую декларацию о вечной дружбе, сказано в заявлении МИД РФ.

В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что Москва поддерживает данные решения, которые направлены на укрепление дружественных отношений и расширение взаимовыгодного сотрудничества между ее союзниками.

В министерстве отметили, что договоренности между странами придадут новый импульс развитию добрососедства и партнерского взаимодействия, поспособствуют обеспечению стабильности и безопасности в Центральной Азии.

Напомним, договор о государственных границах трех государств был подписан 31 марта этого года.