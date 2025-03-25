Армения пообещала переписать Конституцию к 2026 году

Работа над новой Конституцией Армении займет порядка 8-10 месяцев, рассказала министр юстиции республики Србуи Гальян.
"Это непростое задание, его невозможно выполнить в течение двух-трех месяцев, потребуется долгая работа специалистов. Речь идет о 8-10 месяцах. Не считаю возможным, что текст новой Конституции будет готов раньше"
– Србуи Гальян
Гальян также добавила, что проект новой Конституции будет вынесен на обсуждение.
"В какой-то момент текст Конституции будет представлен общественности. Каждый его пункт, каждая норма будут обсуждены с представителями нашего общества"
– Србуи Гальян
По словам министра юстиции, действия армянских властей должны быть направлены на окончательное установление мира.
Баку на протяжении нескольких лет требует изменений в Конституции Армении, где до сих пор содержатся претензии на территории Азербайджана. Удаление этих претензий из Основного Закона РА является необходимым условием для заключения мирного соглашения.