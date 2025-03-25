Вестник Кавказа

Армения пообещала переписать Конституцию к 2026 году

Армения пообещала переписать Конституцию к 2026 году
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Армении рассказали о сроках работы над новой версией Конституции, которая позволит республике заключить мирное соглашение с Азербайджаном.

Работа над новой Конституцией Армении займет порядка 8-10 месяцев, рассказала министр юстиции республики Србуи Гальян. 

"Это непростое задание, его невозможно выполнить в течение двух-трех месяцев, потребуется долгая работа специалистов. Речь идет о 8-10 месяцах. Не считаю возможным, что текст новой Конституции будет готов раньше"

– Србуи Гальян

Гальян также добавила, что проект новой Конституции будет вынесен на обсуждение. 

"В какой-то момент текст Конституции будет представлен общественности. Каждый его пункт, каждая норма будут обсуждены с представителями нашего общества"

– Србуи Гальян

По словам министра юстиции, действия армянских властей должны быть направлены на окончательное установление мира. 

Баку на протяжении нескольких лет требует изменений в Конституции Армении, где до сих пор содержатся претензии на территории Азербайджана. Удаление этих претензий из Основного Закона РА является необходимым условием для заключения мирного соглашения.

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