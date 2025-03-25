Вестник Кавказа

Назван объем экспорта Грузии в США

Склад контейнеров
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
США вошли в десятку главных экспортных стран для Грузии, однако объемы грузинского экспорта в страну Нового Света заметно ниже, чем в постсоветские государства.

Грузинские компании поставили в США товаров на сумму чуть более $140 млн в минувшем году. Экспорт из Грузии в США вырос на 45%, сообщает "Сакстат".  

Как отметили экономические аналитики, США входят в десятку экспортеров, однако доля страны в общем объеме грузинского экспорта едва превышает 2%. 

Главным направлением грузинского экспорта являются страны Центральной Азии – Кыргызстан и Казахстан. Экспорт в эти республики суммарно составил более $2 млрд. Также значительные объемы торговли с Азербайджаном и Россией ($724 млн и $681 млн соответственно). 

Напомним, что лидер США Дональд Трамп ввел масштабные пошлины, которые затронули импорт из 185 стран. Грузия попала число стран с торговым барьером в 10%.

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