Азербайджан наращивает инвестиции в Японию

В 2024 году Азербайджан почти в 10 раз увеличил инвестиции в экономику Японии, тогда как Страна восходящего солнца снизила свои вложения в Азербайджан на 6,8%.

Япония в 2024 году объем вложила в экономику Азербайджана $180,639 млн прямых инвестиций, сократив объем финансов на $13,213 млн или на 6,8%, сообщили в Центральном банке Азербайджана.

Конечно, инвестиции Азербайджана в Японию меньше по объему, тем не менее, только за минувший год они выросли без малого в 10 раз – с $1,861 млн до $18,454 млн, что на $16,593 млн, или в 9,9 раза больше показателя 2023 года, передает Trend.

Всего в минувшем году доля инвестиций из Японии в общем объеме прямых иностранных инвестиций в Азербайджан составила 4%, тогда как в целом прямые иностранные инвестиции в экономику страны составили $7,046 млрд, что на $388,1 или 5,83% больше, чем в годом ранее.

Азербайджан же за 2024 год инвестировал в зарубежные экономики $1,762 млрд, снизив поток финансов на $1,354 млрд или на 43,3%.