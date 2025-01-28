Вестник Кавказа

Россия призвала к прекращению боевых действий в Газе

Россия призвала к прекращению боевых действий в Газе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В МИД РФ заявили, что Москва призывает к прекращению огня в секторе Газа. Там подчеркнули, что Россия поддерживает диалог с палестинской и израильской сторонами.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия призывает к немедленному прекращению огня в Газе и освобождению всех удерживаемых заложников.

Она подчеркнула, что Москва находится в постоянном контакте с палестинской и израильской сторонами, а также поддерживает диалог с вовлеченными региональными игроками.

Помимо этого, дипломат сообщила, что Россия продолжает оказывать содействие в достижении политического решения данного конфликта и межпалестинского единства.

Захарова добавила, что Москва исходит из того, что реализация права палестинского народа на создание суверенного государства станет прочной гарантией безопасности всего Ближнего Востока.

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