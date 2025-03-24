Вестник Кавказа

Рубио рассказал о планах США в НАТО

Рубио рассказал о планах США в НАТО
© Фото: Michael Vadon/Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0
Госсекретарь Марко Рубио заявил, что США продолжают играть активную роль в работе НАТО и желают альянсу процветания и силы. Ранее американский президент грозился покинуть альянс.

США продолжают играть активную роль в НАТО и желают увеличения силы альянса, заявил глава Госдепартамента Марко Рубио.

"США всегда играли активную роль в НАТО. Президент США Трамп не против НАТО, он против НАТО, у которого нет необходимых возможностей"

- Марко Рубио

Дональд Трамп еще перед собственной инаугурацией в декабре 2024 года грозился прекратить членство США в Североатлантическом альянсе. Он указывал на важность финансового равноправия в НАТО: все члены должны в равной степени оплачивать его существование. Возможный выход из альянса также был одним из его предвыборных обещаний.

Напомним, что накануне стало известно о новом постоянном представителе США при НАТО. Им станет Мэттью Уитакер, бывший и.о. генпрокурора страны. Он будет добиваться в альянсе полного исполнения союзниками обязательств по коллективной обороне, соответствующего политике Дональда Трампа.

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