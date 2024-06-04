Вестник Кавказа

Баку в начале июня примет Энергетический форум

Баку в начале июня примет Энергетический форум
© Фото: Caspian Event Organisers
В первых числах июня в столице Азербайджана пройдет юбилейный, 20-й по счету Baku Energy Forum, на стратегический диалог которого соберутся ведущие мировые эксперты, инвесторы и представители бизнеса.

В начале июня, 3-4 числа, в столице Азербайджана, в Бакинском Конгресс-центре состоится юбилейный, 30-й по счету Baku Energy Forum - главное событие Baku Energy Week, который объединит ведущих мировых экспертов, представителей государственных структур и частного сектора, инвесторов и представителей бизнеса. 

Они проведут стратегический диалог, в ходе которого сформируют будущую повестку энергетической отрасли, обсудят новые стратегические инициативы и основные тенденции развития, сообщает Trend.

Основными темами панелей форума в нынешнем году станут развитие индустрии устойчивой энергетики и ее цифровизация, работа над проектами в области "зеленой" энергии и исследование инновационных решений для декарбонизации, которые и определят дальнейший вектор развития глобального энергетического сектора.

В рамках мероприятия в свете устойчивого развития мировой экономики также пройдет обсуждение инициатив Zero Waste и Zero Food Waste, отметили организаторы.

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