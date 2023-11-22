Три "зеленых" электростанции заложили в Азербайджане при участии ОАЭ

Сегодня президент Азербайджана и глава Минпрома ОАЭ приняли участие в закладке трех электростанций на территории АР. Заложены две солнечные электростанции, одна ветряная.

Новые объекты "зеленой" энергетики заложены сегодня в Азербайджане, это Билясуварская солнечная электростанция, Нефтчалинская солнечная электростанция и Абшерон-Гарадагской ветроэлектростанция.

В церемонии закладки фундаментов электростанция приняли участие азербайджанский лидер Ильхам Алиев и министр промышленности и передовых технологий ОАЭ Султан Ахмед Аль Джабер.

Министр Султан Ахмед Аль-Джабер, также являющийся председателем совета директоров компании Masdar совершает визит в Азербайджан в рамках Бакинской энергетической недели. Азербайджан и ОАЭ подписали соглашения по проектам "зеленой" энергетики на общую установленную мощность 1000 МВт:

по Билясуварской солнечной электростанции (СЭС) мощностью 445 МВт,

по Нефтчалинской СЭС мощностью 315 МВт,

по Абшеронской ветряной электростанции (ВЭС) мощностью 240 МВт.

Султан Ахмед Аль Джабер отметил, что ОАЭ будут тесно сотрудничать с Азербайджаном, в том числе в рамках подготовки COP29.

"Азербайджан готовится к проведению COP29. И в качестве нынешнего сопредседателя ОАЭ будут продолжать взаимодействовать и тесно сотрудничать с нашими коллегами, председательством COP29, и мы призываем все страны и заинтересованные стороны обеспечить, чтобы COP29 стал большим успехом, основанным на беспрецедентных результатах, достигнутых на COP28 в Дубае"

– министр

Он добавил, что совместная закладка фундаментов проектов возобновляемых источников энергии основана на истории партнерства двух стран, направленного на усиление "зеленого" роста, развития и содействие устойчивому развитию.