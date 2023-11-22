Три "зеленых" электростанции заложили в Азербайджане при участии ОАЭ

Новые объекты "зеленой" энергетики заложены сегодня в Азербайджане, это Билясуварская солнечная электростанция, Нефтчалинская солнечная электростанция и Абшерон-Гарадагской ветроэлектростанция.
В церемонии закладки фундаментов электростанция приняли участие азербайджанский лидер Ильхам Алиев и министр промышленности и передовых технологий ОАЭ Султан Ахмед Аль Джабер.
Министр Султан Ахмед Аль-Джабер, также являющийся председателем совета директоров компании Masdar совершает визит в Азербайджан в рамках Бакинской энергетической недели. Азербайджан и ОАЭ подписали соглашения по проектам "зеленой" энергетики на общую установленную мощность 1000 МВт:
- по Билясуварской солнечной электростанции (СЭС) мощностью 445 МВт,
- по Нефтчалинской СЭС мощностью 315 МВт,
- по Абшеронской ветряной электростанции (ВЭС) мощностью 240 МВт.
Султан Ахмед Аль Джабер отметил, что ОАЭ будут тесно сотрудничать с Азербайджаном, в том числе в рамках подготовки COP29.
"Азербайджан готовится к проведению COP29. И в качестве нынешнего сопредседателя ОАЭ будут продолжать взаимодействовать и тесно сотрудничать с нашими коллегами, председательством COP29, и мы призываем все страны и заинтересованные стороны обеспечить, чтобы COP29 стал большим успехом, основанным на беспрецедентных результатах, достигнутых на COP28 в Дубае"
– министр
Он добавил, что совместная закладка фундаментов проектов возобновляемых источников энергии основана на истории партнерства двух стран, направленного на усиление "зеленого" роста, развития и содействие устойчивому развитию.