«Зеленая» энергетика будет питать освобожденные районы Азербайджана

Азербайджанские специалисты начали сотрудничать с японскими коллегами для того, чтобы наладить на освобожденных районах республики производство возобновляемой энергии. В частности, технический потенциал ветроэнергетики в Лачине и Кяльбаджаре оценивается в 2000 мегаватт.

Заместитель министра энергетики Азербайджана Самир Велиев заявил о том, что в контексте общего производства электроэнергии в республике мощность, вырабатываемая из возобновляемых источников энергии, составляет 1688 мегаватт, или около 20 % от общей мощности. Через семь лет данный показатель планируется увеличить до 30%.

«Ожидается, что к концу 2027 года в энергетическую систему страны будут интегрированы 1870 мегаватт «зеленой» энергии, и в результате доля возобновляемых источников энергии достигнет 33 процентов, что больше нашей цели. Для достижения этого в энергетическом секторе страны проводятся реформы»

– Самир Велиев

Далее замминистра обратил внимание на то, что одним из основных направлений является превращение освобожденных от оккупации территорий в зоны «зеленой» энергии. В данном направлении азербайджанские специалисты уже начали сотрудничать с японскими коллегами.

«Согласно предварительным исследованиям, технический потенциал солнечной энергии в Губадлинском, Зангиланском, Джебраильском и Физулинском районах превышает 7200 мегаватт. Технический потенциал ветроэнергетики в Лачине и Кяльбаджаре оценивается в 2000 мегаватт» – Самир Велиев