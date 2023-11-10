Микаил Джаббаров: страны СПЕКА помогают Азербайджану в Карабахе

Страны СПЕКА активно помогают Азербайджану восстанавливать освобожденные от армянской оккупации территории страны, в особенности это ощущается в Карабахском экономическом районе.

Страны, принимающие участие в Специальной программе ООН для экономик стран Центральной Азии (СПЕКА), оказывают Азербайджану неоценимую помощь в восстановлении освобожденных от армянской оккупации регионах страны, заявил сегодня на проходящем в Баку Экономическом форуме "Преобразование региона СПЕКА в центр соединяемости с глобальным охватом" министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"30 лет Азербайджан страдал от нарушения своего суверенитета. В настоящее время страна инвестирует в освобожденные территории. Узбекистан построил там школу. Мы также высоко ценим деятельность других стран в Карабахе"

- Микаил Джаббаров

Азербайджан, как и другие страны-участники СПЕКА, занимает активную позицию, которая ориентирована на оказание услуг, гибкую и стратегическую платформу и диалог в области политики и сотрудничества, совместно с коллегами консолидируя позиции и оперативно находя решения на общие вызовы, - добавил министр.