Экономический форум "СПЕКА 2023" открылся в Баку

В столице Азербайджана стартовал форум "СПЕКА 2023". Мероприятие направлено на развитие программы ООН, которая была учреждена в марте 1993 года.

Экономический форум "СПЕКА 2023" стартовал в Баку, тема мероприятия - "Преобразование региона СПЕКА в центр соединяемости с глобальным охватом".

Форум опирается на активную позицию всех участников программы ООН, направленную на развитие СПЕКА в качестве платформы для координации вопросов и содействия диалогу в различных областях.

Мероприятие также основывается на достижениях последних лет в позиционировании СПЕКА в качестве соединяемости в географическом центре Евразии.

Стоит добавить, что специальная программа ООН для экономик ЦА (СПЕКА) учреждена в марте 1998 года.

В настоящее время в СПЕКА входят Азербайджан, Афганистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Таджикистан.