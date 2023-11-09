Багдад и Баку объединятся в развитии туризма

Власти Азербайджанской Республики и Ирака будут укреплять отношения в туристических, экономических и культурных сферах. Меморандумы о сотрудничестве в этих направлениях были заключены сегодня лидерами двух стран в азербайджанской столице.
Ранее президент Ирака Абдель Латиф Джамал Рашид прибыл в Баку для встречи с главной АР Ильхамом Алиевым.
Глава ближневосточного государства выразил надежду на то, что связь с Азербайджаном позволит привлечь в Ирак новых инвесторов.
"Я надеюсь, что азербайджанские и европейские компании и бизнесмены будут инвестировать в иракский рынок. Правительство нашей страны заинтересовано в создании возможностей в этом плане и принятии необходимого законодательства"
- Абдель Латиф Джамал Рашид
Кроме этого, лидеры стран договорились о развитии воздушного сообщения между Азербайджаном и Ираком.