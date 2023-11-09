Багдад и Баку объединятся в развитии туризма

Азербайджан и Ирак планируют укреплять связи между странами с помощью туризма, науки и культуры. Соответствующие документы были подписаны сегодня лидерами двух стран.

Власти Азербайджанской Республики и Ирака будут укреплять отношения в туристических, экономических и культурных сферах. Меморандумы о сотрудничестве в этих направлениях были заключены сегодня лидерами двух стран в азербайджанской столице.

Ранее президент Ирака Абдель Латиф Джамал Рашид прибыл в Баку для встречи с главной АР Ильхамом Алиевым.

Глава ближневосточного государства выразил надежду на то, что связь с Азербайджаном позволит привлечь в Ирак новых инвесторов.

"Я надеюсь, что азербайджанские и европейские компании и бизнесмены будут инвестировать в иракский рынок. Правительство нашей страны заинтересовано в создании возможностей в этом плане и принятии необходимого законодательства"

- Абдель Латиф Джамал Рашид

Кроме этого, лидеры стран договорились о развитии воздушного сообщения между Азербайджаном и Ираком.