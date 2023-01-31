Вестник Кавказа

Баку и Багдад связали прямые рейсы

Баку и Багдад связали прямые рейсы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Иракский авиаперевозчик запустил прямые рейсы из Багдада в Баку.

Иракская авиакомпания Iraqi airways запустила прямые рейсы по маршруту Багдад-Баку. Об это рассказали в пресс-службе авиаперевозчика.

Отмечается, что первый вылет по этому направлению состоялся сегодня.

По данным электронного табло Международного аэропорта Гейдара Алиева 19 ноября в 00:04 первый самолет иракских авиалиний приземлился в столице Азербайджана.

Iraqi airways будет выполнять перевозку пассажиров между Баку и Багдадом пять раз в неделю.

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