Баку и Багдад связали прямые рейсы

Иракский авиаперевозчик запустил прямые рейсы из Багдада в Баку.
Иракская авиакомпания Iraqi airways запустила прямые рейсы по маршруту Багдад-Баку. Об это рассказали в пресс-службе авиаперевозчика.
Отмечается, что первый вылет по этому направлению состоялся сегодня.
По данным электронного табло Международного аэропорта Гейдара Алиева 19 ноября в 00:04 первый самолет иракских авиалиний приземлился в столице Азербайджана.
Iraqi airways будет выполнять перевозку пассажиров между Баку и Багдадом пять раз в неделю.
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