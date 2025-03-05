"Грузинская мечта" обвинила Великобританию в шантаже из-за санкций

Санкции Соединенного Королевства против двух грузинских судей – шантаж и двойные стандарты, заявил генсек правящей "Грузинской мечты" Каха Каладзе. Он назвал их продолжением несправедливой политики против Грузии.

Великобритания использует шантаж и двойные стандарты в отношении Грузии, вводя санкции против судей Левана Мурусидзе и Михаила Чинчаладзе. С соответствующим заявлением выступил генсек правящей партии "Грузинская мечта" и мэр Тбилиси Каха Каладзе.

Он подчеркнул, что введенные санкции – это продолжение несправедливой линии в отношении Грузии.

"Этот постоянный шантаж, постоянная клевета и командный тон продолжаются и сегодня, и это всего лишь один из элементов шантажа: нацеливание на конкретных людей, конкретных высокопоставленных чиновников. Они хотят каким-то образом заполучить страну в свои руки"

- Каха Каладзе

Великобритания, со слов политика, как и другие европейские страны пытается использовать Грузию в своих интересах. "Грузинская мечта" активно с этим борется и надеется, что в будущем их подход радикально изменится.

С подобным мнением также выступила глава МИД Грузии Мака Бочоришвили в интервью телеканалу "Имеди". Он заявила, что страну наказывают за то, что она выбрала путь мира, а не войны.