Президент ФИФА выразил надежду на возвращение России в мировой футбол

В ФИФА заявили, что нужно использовать каждую возможность объединять людей. Там выразили надежду на возвращение России в международные соревнования.

Руководитель Международной футбольной федерации (ФИФА) Джанни Инфантино выразил надежду на скорейшее возвращение российских сборных к международным соревнованиям.

Президент ФИФА принимает участие в конгрессе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), который проходит в Белграде.

Инфантино заявил, что сегодня мир разделен, однако необходимо использовать каждую возможность объединять людей. Он напомнил о переговорах по конфликту на Украине.

"Надеюсь, скоро сможем перейти к следующему шагу, также вернуть Россию в футбольный мир, это будет означать, что все разрешилось"

- Джанни Инфантино

Ранее издание The Independent сообщило, что УЕФА делает шаги по возвращению российских клубов и сборных на международные соревнования.

Газета подчеркивает, что часть высокопоставленных чиновников выступает за немедленное снятие ограничений с Россией. При этом другие говорят, что страну вообще не нужно было отстранять.