Президент ФИФА выразил надежду на возвращение России в мировой футбол

Руководитель Международной футбольной федерации (ФИФА) Джанни Инфантино выразил надежду на скорейшее возвращение российских сборных к международным соревнованиям.
Президент ФИФА принимает участие в конгрессе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), который проходит в Белграде.
Инфантино заявил, что сегодня мир разделен, однако необходимо использовать каждую возможность объединять людей. Он напомнил о переговорах по конфликту на Украине.
"Надеюсь, скоро сможем перейти к следующему шагу, также вернуть Россию в футбольный мир, это будет означать, что все разрешилось"
- Джанни Инфантино
Ранее издание The Independent сообщило, что УЕФА делает шаги по возвращению российских клубов и сборных на международные соревнования.
Газета подчеркивает, что часть высокопоставленных чиновников выступает за немедленное снятие ограничений с Россией. При этом другие говорят, что страну вообще не нужно было отстранять.