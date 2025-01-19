Инфраструктуру для платежей в криптовалютах могут создать в Армении

Жителям Армении совсем скоро могут дать возможность расплачиваться криптовалютой. В момент платежа она будет автоматическим образом конвертироваться в драмы.

Центробанк Армении заинтересован в создании инфраструктуры для платежей в криптовалютах. Об этом сообщил зампред ЦБ, выступая в Ереване на форуме Doing Digital.

Армен Нурбекян отметил, что в момент платежа эта криптовалюта будет автоматически конвертироваться в драмы.

По его словам, биткоин совершенно точно не будет выбран в качестве платежного средства, поскольку его курс сильно колеблется. Зампред ЦБ пояснил, что в этой роли легко можно представить криптоактивы, которыми можно будет расплачиваться как валютной картой.

Он обратил внимание на то, что сегодня у жителей республики есть возможность расплачиваться долларовой картой, просто в момент платежа происходит автоматическая конвертация в нацвалюту. Точной такой же процесс будет происходить и при оплате виртуальными картами с криптовалютой, уточнил Нурбекян.