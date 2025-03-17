Вестник Кавказа

Скорое вступление в силу межгосударственного договора обсудили РФ и Иран

Скорое вступление в силу межгосударственного договора обсудили РФ и Иран
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Россия и Иран провели встречу на уровне заместителей руководителей внешнеполитических ведомств. Одной из тем обсуждения стало скорое заседание совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

В четверг, 3 апреля, состоялась встреча заместителей глав МИД России и Ирана. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В ходе переговоров Андрей Руденко и Маджид Тахт-Раванч подтвердили заинтересованность обеих стран в скорейшем вступлении в силу Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

В министерстве поведали, что стороны выразили удовлетворение положительной динамикой разностороннего взаимодействия между двумя странами.

"Отмечена важность проведения очередного заседания постоянной российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которое запланировано в Москве на 25 апреля, и выполнения договоренностей, достигнутых на высшем уровне, связанных в том числе с развитием международного транспортного коридора Север - Юг"

– МИД РФ.

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