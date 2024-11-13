Ремонт подъезда к селу в Дагестане закончился

В Дагестане закончились ремонтные работы возле села Тебекмахи. Там ремонтировали подъезд. Установлены дорожные знаки, нанесена разметка.
Ремонт двухкилометрового подъезда к дагестанскому населенному пункту Тебекмахи в Акушинском районе подошел к концу, пишет пресс-служба республиканского Минстранса.
Как заявили в ведомстве, расширено земляное полотно с приведением к нормативным параметрам продольных и поперечных уклонов, возведен водоотвод, уложен асфальт.
Помимо этого, на обновленной дороге установлены ограждения, дорожные знаки и нанесена разметка.
Стоит добавить, что работы были проведены по госпрограмме министерства.