Вестник Кавказа

Ремонт подъезда к селу в Дагестане закончился

Ремонт подъезда к селу в Дагестане закончился
© Фото: Минтранс Дагестана
В Дагестане закончились ремонтные работы возле села Тебекмахи. Там ремонтировали подъезд. Установлены дорожные знаки, нанесена разметка.

Ремонт двухкилометрового подъезда к дагестанскому населенному пункту Тебекмахи в Акушинском районе подошел к концу, пишет пресс-служба республиканского Минстранса.

Как заявили в ведомстве, расширено земляное полотно с приведением к нормативным параметрам продольных и поперечных уклонов, возведен водоотвод, уложен асфальт.

Помимо этого, на обновленной дороге установлены ограждения, дорожные знаки и нанесена разметка.

Стоит добавить, что работы были проведены по госпрограмме министерства.

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