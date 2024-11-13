Первая конноспортивная школа открылась в Железноводске

Школа, где обучают конному спорту, начала работать в Железноводске. Она стала первым подобным объектом в городе. С рабочим визитом ее посетил глава Ставрополья.

В Железноводске на Ставрополье открылась первая в регионе муниципальная школа конного спорта, рассказал руководитель края Владимир Владимиров, посетивший ее в ходе рабочей поездки.

«Идею подали родители ребятишек с ОВЗ, которым требовалась иппотерапия. Мы выкупили старую частную конюшню и на ее месте создали современный комплекс. Кроме детей, которым иппотерапия поможет восстанавливать здоровье, здесь будут заниматься конкуром 80 юных спортсменов»

- Владимир Владимиров

В будущем подобные школы будут открываться и в других городах и населенных пунктах Ставрополья, передал он.

Помимо этого, в ходе поездки в Железноводск губернатор проверил, как идет строительство новой школы в микрорайоне Капельница, где будут учиться свыше 500 учеников. С его слов, в ней расположатся бассейн, современные классы, спортивный стадион. Образовательное учреждение откроется к концу текущего года.