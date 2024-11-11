Вестник Кавказа

В Железноводске построят завод по производству батончиков и чипсов за 12 млрд

Трубы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Железноводск станет центром производства батончиков, чипсов и других изделий для быстрого перекуса. Здесь откроется завод за 12 млрд рублей.

В Железноводске появится предприятие по выпуску батончиков, сухих завтраков, чипсов и других продуктовых изделий. Инвестиции в проект составят около 12 млрд рублей, поведали в администрации города.  

Сообщается, что специалисты уже наладили пять производственных линий, производство начнет функционировать до конца года, передает РБК Кавказ. 

Отмечается, что завод даст около 300 позиций для трудоустройства городу. 

Ранее инвестиции в проект оценивались в размере 5 млрд рублей.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1105 просмотров

Видео

Все видео


реклама

COP29

Баку, Азербайджан

11-22 ноября


ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Новый состав правительства утвердили на Ставрополье

Новый состав правительства утвердили на Ставрополье

Велотерренкур обойдется Ставрополью в 1,7 млрд рублей

Велотерренкур обойдется Ставрополью в 1,7 млрд рублей

Курорты Кавминвод ввели туристический налог

Курорты Кавминвод ввели туристический налог

Жители Дагестана извинились за осквернение Вечного огня в Невинномысске

Жители Дагестана извинились за осквернение Вечного огня в Невинномысске

Ребенка могли истязать в детсаду на Ставрополье

Ребенка могли истязать в детсаду на Ставрополье

Десятки тысяч тюльпанов высаживают в Железноводске

Десятки тысяч тюльпанов высаживают в Железноводске

Кисловодск побил рекорд по популярности у туристов

Кисловодск побил рекорд по популярности у туристов

Ставрополье будет выпускать сельхозтехнику совместно с Беларусью

Ставрополье будет выпускать сельхозтехнику совместно с Беларусью

В Ставропольском крае ожидают рост турпотока на 10%

В Ставропольском крае ожидают рост турпотока на 10%

Аэропорт Ставрополя станет международным после реконструкции

Аэропорт Ставрополя станет международным после реконструкции

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы