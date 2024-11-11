В Железноводске построят завод по производству батончиков и чипсов за 12 млрд

Железноводск станет центром производства батончиков, чипсов и других изделий для быстрого перекуса. Здесь откроется завод за 12 млрд рублей.

В Железноводске появится предприятие по выпуску батончиков, сухих завтраков, чипсов и других продуктовых изделий. Инвестиции в проект составят около 12 млрд рублей, поведали в администрации города.

Сообщается, что специалисты уже наладили пять производственных линий, производство начнет функционировать до конца года, передает РБК Кавказ.

Отмечается, что завод даст около 300 позиций для трудоустройства городу.

Ранее инвестиции в проект оценивались в размере 5 млрд рублей.