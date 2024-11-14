Вестник Кавказа

Саакашвили дал указания оппозиции из тюрьмы

Саакашвили дал указания оппозиции из тюрьмы
© Фото: соцсети Михаила Саакашвили
К более жестким протестам призвал бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, находясь на заседании по делу о нелегальном пересечении госграницы. Также он высказался о правительстве «Грузинской мечты».

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили призвал оппозицию и своих единомышленников ужесточить характер протестов против прошедших в октябре парламентских выборов. С таким заявлением он выступил по видеосвязи из гражданской клиники «Вивамед» в ходе очередного заседания по делу о незаконном пересечении границы.

«У нас отнимают страну. Либо мы продолжим сопротивление и вернем себе страну, либо прекратим сопротивление и Грузия, как независимая страна, прекратит существование…»

- Михаил Саакашвили

Он также назвал правительство правящей партии «Грузинская мечта» «самопровозглашенным» и выразил уверенность в том, она на самом деле проиграла выборы.

Напомним, что сейчас Михаил Саакашвили находится в гражданской клинике «Вивамед» в Тбилиси, куда его перевели из тюрьмы в 2022 году. Причиной стало значительное ухудшение здоровья.

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