Вестник Кавказа

Оппозиция торопит Зурабишвили в помиловании Саакашвили

Оппозиция торопит Зурабишвили в помиловании Саакашвили
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Нынешнего президента Грузии Саломе Зурабишвили просят скорее принять решение о помиловании Михаила Саакашвили, так как ее срок подходит к концу. В частности, ее торопит коалиция, созданная бывшим президентом, «Единство – национальное движение».

Оппозиционная коалиция «Единство – национальное движение» посоветовала текущему президенту Грузии Саломе Зурабишвили скорее провести амнистию в отношении экс-президента Михаила Саакашвили, передал один из лидеров объединения Гиги Угулава.

«Коэффициент полезного действия президента Грузии Саломе Зурабишвили сократится на 2/3 после истечения срока ее полномочий, поэтому она должна успеть помиловать экс-президента страны, дай Бог, чтобы он вышел на свободу»

- Гиги Угулава

Он также заявил, что помилование Саакашвили может дать оппозиции дополнительный заряд энергии.

Отметим, что Саломе Зурабишвили, поддерживающая оппозицию, ранее говорила, что никогда не амнистирует Саакашвили. От этих слов она пока не отказывалась.

В скором времени срок ее президентства подойдет к концу. Новые выборы пройдут приблизительно в январе.

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