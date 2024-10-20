Саакашвили не выйдет из тюрьмы при амнистии

Даже при помиловании нынешним президентом Грузии Михаил Саакашвили не будет иметь возможности покинуть тюрьму, передали в правящей партии. Причина – новые уголовные дела.

Скандальный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили не сможет покинуть стены тюрьмы даже в случае, если его помилует нынешний президент страны Саломе Зурабишвили, потому что он проходит обвиняемым по другим уголовным делам, рассказал генсек "Грузинской мечты" Каха Каладзе.

«Насколько я знаю, происходит рассмотрение других важных дел против Саакашвили, и помилование президентом теряет смысл с той точки зрения, что если она и примет такое решение, то его не смогут выпустить, поскольку против него возбуждены другие важные дела»

- Каха Каладзе

Саакашвили сейчас

Политик пребывает в заключении с 2021 года после возвращения в Грузию из Украины. Ему предъявили обвинения за более пяти преступлений, включая незаконное пересечение границы.

Спустя год пребывания в тюрьме его поместили в клинику "Вивамед" из-за ухудшения здоровья. По данным на 2024 год, его самочувствие улучшилось: он набрал весь и имеет неплохие анализы, однако медики отмечают плохое психологическое состояние.

Из клиники он ведет соцсети, дает интервью, экспертные комментарии и пишет статьи в газеты.