Саакашвили не выйдет из тюрьмы при амнистии

Скандальный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили не сможет покинуть стены тюрьмы даже в случае, если его помилует нынешний президент страны Саломе Зурабишвили, потому что он проходит обвиняемым по другим уголовным делам, рассказал генсек "Грузинской мечты" Каха Каладзе.
«Насколько я знаю, происходит рассмотрение других важных дел против Саакашвили, и помилование президентом теряет смысл с той точки зрения, что если она и примет такое решение, то его не смогут выпустить, поскольку против него возбуждены другие важные дела»
- Каха Каладзе
Саакашвили сейчас
Политик пребывает в заключении с 2021 года после возвращения в Грузию из Украины. Ему предъявили обвинения за более пяти преступлений, включая незаконное пересечение границы.
Спустя год пребывания в тюрьме его поместили в клинику "Вивамед" из-за ухудшения здоровья. По данным на 2024 год, его самочувствие улучшилось: он набрал весь и имеет неплохие анализы, однако медики отмечают плохое психологическое состояние.
Из клиники он ведет соцсети, дает интервью, экспертные комментарии и пишет статьи в газеты.