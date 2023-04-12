Сахиба Гафарова рассказала о выборах в Азербайджане на МПА СНГ

Глава Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова выступила с речью на МПА СНГ в Санкт-Петербурге, где рассказала о проведении сентябрьских выборов в парламент. Помимо прочего, она отметила особую важность проведения голосования на освобожденных от оккупации территориях.

Заседание Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ (МПА СНГ) прошло в Санкт-Петербурге. На нем с речью выступила спикер парламента Азербайджана Сахиба Гафарова.

Она поблагодарила наблюдателей миссии МПА СНГ, работавших на выборах в Азербайджане.

Сахиба Гафарова подчеркнула, что перенос даты выборов на 1 сентября был продиктован проведением COP29 в Баку. По ее мнению, это решение полностью оправдано, потому что голосование в парламент – одно из ключевых событий в политической жизни Азербайджана, которое было бы невозможно качественно организовать в условиях COP29.

Глава Милли Меджлиса также отметила важность этих выборов тем, что они впервые проходили на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана. Для страны это историческое событие. Она передала, что организаторы создали все условия для свободного и прозрачного избирательного процесса.

Помимо этого, она добавила, что текущий созыв азербайджанского парламента и впредь будет вести межпарламентский диалог и развивать партнерство в рамках МПА СНГ.

В свою очередь, участники заседания поздравили президента АР Ильхама Алиева с успешным проведением COP29, а Сахибе Гафаров передали слова поздравления с переизбранием на пост председателя Милли Меджлиса.