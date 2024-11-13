Вестник Кавказа

Школу проверяют после угрозы минирования в Железноводске

Школу проверяют после угрозы минирования в Железноводске
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В школе в Железноводске проводится эвакуация. Такое решение было принято после поступившего сообщения об угрозе минирования.

В Железноводске поступила информация о минировании одного из образовательных учреждений. Об этом сказано в сообщении, размещенном 21 ноября в Telegram-канале главы города.

В настоящее время из здания эвакуируют учеников.

"Информационная атака продолжается. Поступило сообщение об угрозе минирования начальной школы"

– Евгений Бакулин

Он подчеркнул, что на место уже прибыли сотрудники экстренных служб.

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Баку, Азербайджан

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