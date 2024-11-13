Школу проверяют после угрозы минирования в Железноводске

В школе в Железноводске проводится эвакуация. Такое решение было принято после поступившего сообщения об угрозе минирования.
В Железноводске поступила информация о минировании одного из образовательных учреждений. Об этом сказано в сообщении, размещенном 21 ноября в Telegram-канале главы города.
В настоящее время из здания эвакуируют учеников.
"Информационная атака продолжается. Поступило сообщение об угрозе минирования начальной школы"
– Евгений Бакулин
Он подчеркнул, что на место уже прибыли сотрудники экстренных служб.