Вестник Кавказа

Организован Союз ассоциаций международных автоперевозчиков тюркских стран

Организован Союз ассоциаций международных автоперевозчиков тюркских стран
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Тюркские государства создали Союз ассоциаций международных автоперевозчиков. Решение было принято сегодня в Стамбуле.

Организация тюркских государств (ОТГ) приняла решение о создании Союза ассоциаций международных автоперевозчиков.

Решение было принято в Стамбуле в ходе учредительного собрания глав национальных ассоциаций автомобильных перевозчиков стран-участниц ОТГ, информирует Ассоциация международных автомобильных перевозчиков Азербайджана (ABADA).

На мероприятии обсуждался вопрос о создании Союза ассоциаций международных автоперевозчиков в тюркском регионе (TDT-URTA). Все стороны единогласно поддержали решение о создании данного союза.

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