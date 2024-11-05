Организован Союз ассоциаций международных автоперевозчиков тюркских стран

Тюркские государства создали Союз ассоциаций международных автоперевозчиков. Решение было принято сегодня в Стамбуле.
Организация тюркских государств (ОТГ) приняла решение о создании Союза ассоциаций международных автоперевозчиков.
Решение было принято в Стамбуле в ходе учредительного собрания глав национальных ассоциаций автомобильных перевозчиков стран-участниц ОТГ, информирует Ассоциация международных автомобильных перевозчиков Азербайджана (ABADA).
На мероприятии обсуждался вопрос о создании Союза ассоциаций международных автоперевозчиков в тюркском регионе (TDT-URTA). Все стороны единогласно поддержали решение о создании данного союза.