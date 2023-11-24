Вестник Кавказа

Ильхам Алиев завершил визит в Бишкек

Ильхам Алиев завершил визит в Бишкек
© Фото: сайт презиента Азербайджана
Визит президента Азербайджана в Кыргызстан завершился. В аэропорту его провожали глава Кабмина страны и другие официальные лица.

Азербайджанский президент Ильхам Алиев завершил свой визит в Кыргызстан, сообщает пресс-служба главы государства.

В аэропорту Бишкека в честь Алиева был выстроен почетный караул.

Президента АР провожали глава кыргызского Кабмина Акылбек Жапаров и другие официальные лица.

Напомним, Ильхам Алиев участвовал в Бишкеке во встрече лидеров-стран Организации тюркских государства.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
915 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Ильхам Алиев удостоился ордена «Чингиз Айтматов» в Кыргызстане

Ильхам Алиев удостоился ордена «Чингиз Айтматов» в Кыргызстане

Азербайджан и Киргизия могут заключить нефтяной контракт

Азербайджан и Киргизия могут заключить нефтяной контракт

Ильхам Алиев: Азербайджан и Центральная Азия являются единым геополитическим пространством

Ильхам Алиев: Азербайджан и Центральная Азия являются единым геополитическим пространством

Азербайджан опубликовал динамику торговли со странами ЕАЭС

Азербайджан опубликовал динамику торговли со странами ЕАЭС

Памятник Чингизу Айтматову появился в Баку

Памятник Чингизу Айтматову появился в Баку

Президент Кыргызстана прилетел в Азербайджан с государственным визитом

Президент Кыргызстана прилетел в Азербайджан с государственным визитом

Президент Киргизии направляется с визитом в Азербайджан

Президент Киргизии направляется с визитом в Азербайджан

Мировые и региональные лидеры поздравили Ильхама Алиева с днем рождения

Мировые и региональные лидеры поздравили Ильхама Алиева с днем рождения

Лидеры стран Центральной Азии поздравили Ильхама Алиева

Лидеры стран Центральной Азии поздравили Ильхама Алиева

Ильхам Алиев встречает лидеров Центральной Азии

Ильхам Алиев встречает лидеров Центральной Азии

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы