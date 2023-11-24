Ильхам Алиев завершил визит в Бишкек

Визит президента Азербайджана в Кыргызстан завершился. В аэропорту его провожали глава Кабмина страны и другие официальные лица.
Азербайджанский президент Ильхам Алиев завершил свой визит в Кыргызстан, сообщает пресс-служба главы государства.
В аэропорту Бишкека в честь Алиева был выстроен почетный караул.
Президента АР провожали глава кыргызского Кабмина Акылбек Жапаров и другие официальные лица.
Напомним, Ильхам Алиев участвовал в Бишкеке во встрече лидеров-стран Организации тюркских государства.