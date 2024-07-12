Ильхам Алиев: Азербайджан намерен укреплять Организацию тюркских государств

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил сегодня на заседании Совета глав государств Организации тюркских государств, проходящем в киргизском Бишкеке, рассказав об основах ОТГ и задачах Азербайджана в нем.

Нахичеванское соглашение, заложившее основу Организации тюркских государств (ОТГ). В нынешнем году отмечает 15-летие, и смело можно сказать, что за этот период организация прошла успешный путь развития - заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на заседании Совета глав государств ОТГ, проходящем в столице Киргизии Бишкеке.

Подписанная в июле в ходе неформального Саммита глав государств в городе Шуша Карабахская декларация вносит вклад в еще большее углубление сотрудничества.

"Азербайджан и дальше будет прилагать усилия, направленные на укрепление Организации тюркских государств"

- Ильхам Алиев

Страны ОТГ активно развивают военное сотрудничество - проводятся совместные военные учения, в венных вузах Азербайджана идет обучение курсантов из братских стран, и это - показатель взаимного доверия и дружбы

"Учитывая нарастающие в настоящее время в мире угрозы большое значение имеет наше сотрудничество в области обороны, безопасности и оборонной промышленности. В последнее время расширилось сотрудничество между нашими правоохранительными органами и органами безопасности"

- Ильхам Алиев

В последнее время выросли перевозки по транспортному коридору Восток-Запад через территорию Азербайджана, отметил в своем выступлении азербайджанский лидер.

"Азербайджан увеличивает инвестиции для повышения пропускной способности этого коридора, соединяющего страны Центральной Азии с Турцией через нашу страну. В январе-сентябре 2024 года, в сравнении с соответствующим периодом 2023 года, наблюдается почти 15-процентный рост в транзитных перевозках между государствами-членами и государствами-наблюдателями"

- Ильхам Алиев

Также активно реализуется ряд проектов по цифровизации Среднего коридора и упрощению торговли, отметил президент.

"Эти проекты повлияют на повышение эффективности логистики и уменьшение расходов"

- Ильхам Алиев

В сентябре прошлого года Азербайджан полностью восстановил свой суверенитет, и сечас эти территории активно развиваются, подчеркнул азербайджанский лидер.

"Сейчас на освобожденных от оккупации территориях реализуются широкомасштабные проекты по реконструкции и восстановлению. В то же время в рамках реализации Программы Великого возвращения бывшие вынужденные переселенцы возвращаются в родные края"

- Ильхам Алиев

В ближайшие дни Азербайджан будет принимать климатическую конференцию СОР29. В декабре прошлого года около 200 стран единогласно поддержали кандидатуру Азербайджана. Это – проявление большого уважения и поддержки страны международным сообществом, отметил глава государства.

"Уверен, что страны-члены Организации тюркских государств примут активное участие в работе конференции СОР29"

- Ильхам Алиев