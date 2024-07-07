Вестник Кавказа

Ильхам Алиев прилетел в Бишкек на саммит ОТГ

Ильхам Алиев прилетел в Бишкек на саммит ОТГ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в столицу Кыргызстана, где сегодня пройдет Саммит глав государств Организации тюркских государств.

Азербайджанский президент Ильхам Алиев прилетел сегодня в Бишкек на 11-й Саммит глав государств ОТГ.

В честь главы государства в международном аэропорту "Манас-2" был выстроен почетный караул.

Ильхама Алиева встречали председатель Кабмина Кыргызстана – руководитель администрации президента Акылбек Жапаров и другие официальные лица.

Ранее сообщалось, что на саммит в Бишкек также прибудут президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, премьер Венгрии Виктор Орбан, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

В ходе саммита главы государств намерены поговорить о дальнейшем развитии сотрудничества в рамках организации. Участники саммита также примут решения по актуальным вопросам повестки ОТГ.

На мероприятии будут подписаны ряд многосторонних документов, включая итоговую декларацию.

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