Ильхам Алиев прилетел в Бишкек на саммит ОТГ

Азербайджанский президент Ильхам Алиев прилетел сегодня в Бишкек на 11-й Саммит глав государств ОТГ.
В честь главы государства в международном аэропорту "Манас-2" был выстроен почетный караул.
Ильхама Алиева встречали председатель Кабмина Кыргызстана – руководитель администрации президента Акылбек Жапаров и другие официальные лица.
Ранее сообщалось, что на саммит в Бишкек также прибудут президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, премьер Венгрии Виктор Орбан, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.
В ходе саммита главы государств намерены поговорить о дальнейшем развитии сотрудничества в рамках организации. Участники саммита также примут решения по актуальным вопросам повестки ОТГ.
На мероприятии будут подписаны ряд многосторонних документов, включая итоговую декларацию.