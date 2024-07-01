Участники саммита ОТГ в Шуше подписали "Карабахскую декларацию"

На неформальном саммите ОТГ, накануне проходившем в Шуше, была подписана "Карабахская декларация неформального Саммита Организации тюркских государств".

В Карабахе в городе Шуша по инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева накануне состоялся неформальный Саммит Организации тюркских государств (ОТГ) "Построение устойчивого будущего посредством транспорта, взаимосвязей и климатических действий", в котором приняли участие президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Кыргызстана Садыр Жапаров, Узбекистана Шавкат Мирзиеев, Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар, вице-президент Турции Джевдет Йылмаз, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, а также генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев.

Рассматривая тюркский мир как семью, основанную на общих этнических корнях, истории, языке, культуре, традициях и ценностях, и приверженную идеям мира, безопасности, стабильности, развития и процветания в регионе и во всем мире, а также опираясь на политические, экономические и цивилизационные достижения тюркских народов на протяжении всей истории человечества, главы государств подтвердили, что устойчивое будущее возможно благодаря совместным усилиям, направленным на развитие стабильных и многогранных связей между тюркскими государствами, а современные глобальные геополитические вызовы и вызовы безопасности требуют консолидированной позиции тюркских государств в единую силу, они подписали "Карабахскую декларацию неформального Саммита Организации тюркских государств", в которой, в частности, отмечается:

- важность использования всего потенциала и возможностей тюркских государств в политической, экономической, транспортной, оборонно-промышленной, гуманитарной, образовательной и культурной областях для дальнейшего укрепления и углубления их стратегического партнерства и формирования коллективной стратегии ОТГ;

- необходимость постановки более амбициозных целей с учетом потенциала тюркских государств в глобальном масштабе для эффективной реализации задач и целей ОТГ по построению устойчивого будущего путем наращивания совместных усилий и реализации региональных проектов стратегического значения;

- важность дальнейшего развития связей между тюркскими государствами путем создания соответствующей транспортной инфраструктуры и эффективных трансрегиональных коридоров с учетом незаменимой роли тюркских государств в развитии глобальной торговли и экономики в регионе и во всем мире;

- усиление региональных связей и экономической интеграции между государствами-членами благодаря Транскаспийскому международному коридору "Восток-Запад" (Срединный коридор), соединяющему Европу, Турцию, Южный Кавказ, Центральную Азию и Китай… для устойчивого развития, экономического процветания и международной торговли путем увеличения объемов торговли и привлечения инвестиций в инфраструктуру портов, железных дорог, автомагистралей и логистических узлов.

Участники саммита призвали к укреплению сотрудничества между государствами-членами для оптимизации транспортных операций, таможенных процедур и внедрения цифровых технологий, поручив министрам транспорта предпринять дальнейшие шаги по оптимизации и цифровизации транспортных и транзитных процедур, внедрить стимулирующие механизмы для частного сектора, направленные на привлечение большего объема грузов, и наладить регулярные транспортные услуги вдоль Коридора.

Также главы делегаций стран ОТГ отметили важность стратегического партнерства между тюркскими государствами в области энергетики, включая развитие сотрудничества в области возобновляемых энергоресурсов и энергоэффективности, призвав к расширению сотрудничества в области энергетической интеграции и взаимосвязанности между их энергетическими системами.

Также в декларации было отмечено совместное развитие ряда проектов – таких, как развитие механизма институционального строительства, сотрудничество и обмен по дальнейшему развитию инфраструктур цифрового правительства, важность создания большой языковой модели для успешного развития ряда проектов в области ИИ, консолидация усилий по совместной разработке космических проектов, а также приветствовали инициативу по созданию постоянного Тюркского экологического форума на уровне министров и планирование его первого заседания в рамках 29-й сессии Конференции сторон (COP29) Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (UNFCCC) и ряд других международных инициатив.

Декларация была подписана на азербайджанском, казахском, кыргызском, турецком и узбекском языках.