Ильхам Алиев: XXI век должен стать веком процветания тюркского мира

Президент Азербайджана выступил на неформальном саммите ОТГ в Шуше. В ходе своей речи он подчеркнул, что укрепление тюркского мира и Организации тюркских государств – приоритетные направления внешней политики страны.

Организация тюркских государств должна стать одним из центров силы в мировом масштабе. Такое заявление сделал 6 июля во время саммита ОТГ в Шуше президент Азербайджана.

"Мы охватываем большое географическое пространство, в странах-членах наблюдается позитивная демографическая динамика, наш военный потенциал неоднократно доказывал себя на полях сражений. Наши богатые природные ресурсы, современная инфраструктура для их доставки, транспортные коридоры, соединяющие Среднюю Азию и Кавказ со средиземноморскими и черноморскими портами, наша богатая и древняя история и культура являются нашим величайшим достоянием. Приверженность наших народов традиционным ценностям и этническая общность тесно сплачивают наши страны. XXI век должен стать веком процветания тюркского мира"

– глава государства

Он подчеркнул, что расширение связей с тюркскими странами и укрепление тюркского мира и Организации тюркских государств – приоритетные направления внешней политики Азербайджана.

"Азербайджан всегда прилагал усилия для тесного сплочения тюркского мира, наращивания его политической, экономической и военной мощи, превращения в центр силы на глобальной арене"

– азербайджанский президент

Он также заявил, что этот саммит, который проводится в Шуше после полного восстановления Азербайджаном своей территориальной целостности, имеет символическое значение.

Азербайджанский лидер обратил внимание на то, что оккупация города Арменией в мае 1992 года стала большой трагедией для азербайджанского народа, который не смирился с ней и добился возвращения Шуши в состав Азербайджана.

"В 2020 году в ходе 44-дневной Отечественной войны азербайджанская армия на поле боя освободила более 300 городов и сел от армянской оккупации, длившейся около 30-ти лет. После освобождения от оккупации 8 ноября 2020 года города Шуша Армения была вынуждена подписать акт о капитуляции, и, таким образом, Вторая Карабахская война завершилась. Ежегодно 8 ноября отмечается в Азербайджане как День Победы"

– президент АР

Он напомнил, что в 2021 году подписал распоряжение, согласно которому Шуша была объявлена культурной столицей страны.

"В связи с 270-летием основания города Шуша карабахским ханом Панахали ханом 2022 год был провозглашен "Годом города Шуша". ТЮРКСОЙ объявил Шушу культурной столицей тюркского мира 2023 года, а ИСЕСКО - культурной столицей исламского мира 2024 года"

– Ильхам Алиев

В своей речи президент Азербайджана также рассказал о программе "Великого возвращения", реализуемой в настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре.

"На сегодняшний день в рамках программы "Великого возвращения" около 8 тыс бывших вынужденных переселенцев вернулись в города Лачин, Физули, Шуша и Ходжалы, а также в четыре села. До конца этого года на освобожденные земли вернутся 20 тыс человек. Визиты лидеров тюркских государств на освобожденные земли являются проявлением братской солидарности. Президент Турции посетил Шушу, Физули, Зангилан и Джебраил, президенты Узбекистана и Казахстана – Шушу и Физули, Президент Кыргызстана – Физули и Агдам"

– азербайджанский лидер

Помимо этого, он поделился своим мнением о нынешней структуре Организации тюркских государств. Ильхам Алиев акцентировал внимание на том, что она не соответствует поставленным целям, а текущий бюджет мал для их реализации.

"В связи с этим на днях Азербайджан перевел на счет Секретариата средства в размере 2 миллионов долларов США. Одним из стоящих перед нами приоритетных направлений является расширение транспортного коридора Восток-Запад. За счет дополнительных инвестиций Азербайджана годовая пропускная способность железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, являющейся неотъемлемой частью Среднего коридора, увеличена с 1 до 5 млн тонн"

– президент республики

Кроме того, он указал на то, что Азербайджан предоставляет важные транзитные услуги тюркским государствам благодаря тому, что владеет на Каспии более 50 торговыми судами.

"С учетом роста объема грузоперевозок в настоящее время на Бакинском судостроительном заводе строятся еще шесть судов. В следующем году в Лачине будет сдан в эксплуатацию 9-й международный аэропорт страны. Пропускная способность международного торгового порта Алят будет расширена с 15 до 25 млн тонн"

– Ильхам Алиев

Еще одним шагом, который должен поспособствовать углублению экономических связей, он назвал прошедшее в мае в Стамбуле учредительное заседания Тюркского инвестиционного фонда.

"Крайне важно наше стратегическое партнерство в энергетической сфере, в том числе сотрудничество в сфере возобновляемой энергии и энергоэффективности. Одной из важных инициатив также является проект Цифровой шелковый путь, нацеленный на создание оптико-волоконного телекоммуникационного маршрута между Европой и Азией посредством Каспийского моря через Азербайджан"

– лидер республики

Он также пригласил всех участников саммита на конференцию COP29, которая пройдет в этом году в Азербайджане.

"Мы расцениваем председательство на COP29 и проведение этого мероприятия в Баку как наглядный пример огромного доверия к нашей стране со стороны международной общественности. Около 200 стран единогласно поддержали нашу кандидатуру. Используя опыт, накопленный за время четырехлетнего председательства в Движении неприсоединения, Азербайджан приложит все усилия для укрепления солидарности и достижения консенсуса между развитыми и развивающимися странами"

– Ильхам Алиев