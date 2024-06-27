Россия и Азербайджан углубляют сотрудничество в нефтегазовой сфере

Александр Новак сообщил, что Россия и Азербайджан готовят новые совместные проекты в нефтегазовой отрасли. Также он добавил, что президенты стран обсуждали МТК "Север-Юг".

Российский вице-премьер Александр Новак рассказал, что Москва и Баку готовят совместные проекты, связанные с нефтегазовой отраслью.

Замглавы правительства РФ подчеркнул, что российские нефтегазовые компании обсуждают данный вопрос вместе с азербайджанской стороной.

Он также напомнил, что в ходе встречи президенты Владимир Путин и Ильхам Алиев говорили о развитии сотрудничества двух стран по всем направлениям.

Новак добавил, что руководители государств очень подробно коснулись темы развития международного транспортного коридора "Север-Юг".