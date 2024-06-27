Вестник Кавказа

Россия и Азербайджан углубляют сотрудничество в нефтегазовой сфере

Флаги России и Азербайджана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Александр Новак сообщил, что Россия и Азербайджан готовят новые совместные проекты в нефтегазовой отрасли. Также он добавил, что президенты стран обсуждали МТК "Север-Юг".

Российский вице-премьер Александр Новак рассказал, что Москва и Баку готовят совместные проекты, связанные с нефтегазовой отраслью.

Замглавы правительства РФ подчеркнул, что российские нефтегазовые компании обсуждают данный вопрос вместе с азербайджанской стороной.

Он также напомнил, что в ходе встречи президенты Владимир Путин и Ильхам Алиев говорили о развитии сотрудничества двух стран по всем направлениям.

Новак добавил, что руководители государств очень подробно коснулись темы развития международного транспортного коридора "Север-Юг".

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1510 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Новак: экономика России продолжит расти выше среднемирового темпа

Новак: экономика России продолжит расти выше среднемирового темпа

Вице-премьер РФ Александр Новак рассказал о буме инвестиций на Кавказе

Вице-премьер РФ Александр Новак рассказал о буме инвестиций на Кавказе

Члены ОПЕК+ договорились по нефти на 2025 год

Члены ОПЕК+ договорились по нефти на 2025 год

Александр Новак продолжит курировать СКФО

Александр Новак продолжит курировать СКФО

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы