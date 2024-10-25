Вестник Кавказа

Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган провели встречу в Бишкеке

Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган провели встречу в Бишкеке
© Фото: пресс-служба президента Азербайджана
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня встретились в Бишкеке. Переговоры прошли перед саммитом глав государств ОТГ.

Встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана состоялась сегодня в Бишкеке.

Главы государств провели переговоры перед саммитом глав государств Организации тюркских государств, который также пройдет в среду. В нем примут участие и премьер Венгрии Виктор Орбан, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

Участники саммита обсудят дальнейшее развитие сотрудничества в рамках ОТГ и примут решения по актуальным вопросам ее повестки.

Планируется, что на мероприятии будут подписаны несколько многосторонних документов, а также итоговая декларация саммита.

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Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган провели встречу в Бишкеке
© Фото: пресс-служба президента Азербайджана
Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган провели встречу в Бишкеке
© Фото: пресс-служба президента Азербайджана
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