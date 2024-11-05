Организация тюркских государств (ОТГ) готовит многостороннее соглашение по продовольственной безопасности, сообщил заместитель генерального секретаря ОТГ Сади Джафаров на COP29.
"Мы в настоящее время работаем над многосторонним соглашением о продовольственной безопасности в рамках Организации тюркских государств. Цель данного соглашения – решение общих проблем в сфере продовольственной безопасности, таких как доступ к питательной пище, сокращение бедности и стабилизация цен на продовольствие"
– Сади Джафаров
Выступая на мероприятии "От глобальных целей к действиям на местном уровне: региональные инициативы по укреплению устойчивых агропродовольственных систем" он отметил, что обеспечение продовольственной безопасности – приоритетная задача для каждой страны-участницы ОТГ.
На COP29 при поддержке Азербайджан и других членов Организации был запущен Форум ОТГ по устойчивым к изменению климата деревням. Джафаров выразил благодарность за поддержку в запуске этой инициативы и выразил надежду, что усилия по укреплению потенциала деревень для повышения их устойчивости, улучшения продовольственной безопасности и содействия устойчивому развитию с применением инновационных технологий получат импульс.
"Развивая устойчивые к изменению климата деревни в тюркских государствах, мы можем значительно улучшить качество жизни и стимулировать экономический рост"
– заместитель генсека ОТГ