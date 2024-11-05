Вестник Кавказа

ОТГ готовит многостороннее соглашение по продовольственной безопасности

ОТГ готовит многостороннее соглашение по продовольственной безопасности
© Фото: Trend
В Баку в рамках COP29 заместитель генсека ОТГ сообщил, что организация ведет работу над многосторонним соглашением по продовольственной безопасности.

Организация тюркских государств (ОТГ) готовит многостороннее соглашение по продовольственной безопасности, сообщил заместитель генерального секретаря ОТГ Сади Джафаров на COP29.

"Мы в настоящее время работаем над многосторонним соглашением о продовольственной безопасности в рамках Организации тюркских государств. Цель данного соглашения – решение общих проблем в сфере продовольственной безопасности, таких как доступ к питательной пище, сокращение бедности и стабилизация цен на продовольствие"

– Сади Джафаров

Выступая на мероприятии "От глобальных целей к действиям на местном уровне: региональные инициативы по укреплению устойчивых агропродовольственных систем" он отметил, что обеспечение продовольственной безопасности – приоритетная задача для каждой страны-участницы ОТГ.

На COP29 при поддержке Азербайджан и других членов Организации был запущен Форум ОТГ по устойчивым к изменению климата деревням. Джафаров выразил благодарность за поддержку в запуске этой инициативы и выразил надежду, что усилия по укреплению потенциала деревень для повышения их устойчивости, улучшения продовольственной безопасности и содействия устойчивому развитию с применением инновационных технологий получат импульс.

"Развивая устойчивые к изменению климата деревни в тюркских государствах, мы можем значительно улучшить качество жизни и стимулировать экономический рост"

– заместитель генсека ОТГ

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COP29

Баку, Азербайджан

11-22 ноября


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