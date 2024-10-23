Странами ОТГ принят новый флаг организации

Организация тюркских государств сменила флаг, новая символика лучше отражает самобытность тюркского мира. Флаг ОТГ был принят на саммите в Бишкеке.

Новый флаг Организации тюркских государств был принят лидерами стран объединения на 11-м саммите ОТГ, который прошел в Бишкеке.

На флаге ОТГ теперь можно увидеть восьмиугольник - он олицетворяет мудрость и руководство. Солнце на флаге обозначает свет, открытость и жизненную силу, а его лучи - общие ценности, которые ведут тюркский мир к процветанию. Полумесяц и звезда на флаге обозначают тюркскую государственность, устремленность в будущее и прогресс.

Цвета флага остались прежними: голубой и белый ассоциируются с чистотой, природой, традициями, это символ силы, гармонии и вечности.

Обновленный флаг станет символом взаимопонимания и стремления к общему благополучию, показывает важность культурного единства и нацеленность на стабильное и мирное будущее для тюркского мира.

Флаг был принят лидерами стран организации на встрече в Кыргызстане, также на мероприятии было решено провести следующий саммит в Азербайджане.