Вестник Кавказа

Странами ОТГ принят новый флаг организации

Странами ОТГ принят новый флаг организации
Организация тюркских государств сменила флаг, новая символика лучше отражает самобытность тюркского мира. Флаг ОТГ был принят на саммите в Бишкеке.

Новый флаг Организации тюркских государств был принят лидерами стран объединения на 11-м саммите ОТГ, который прошел в Бишкеке.

На флаге ОТГ теперь можно увидеть восьмиугольник - он олицетворяет мудрость и руководство. Солнце на флаге обозначает свет, открытость и жизненную силу, а его лучи - общие ценности, которые ведут тюркский мир к процветанию. Полумесяц и звезда на флаге обозначают тюркскую государственность, устремленность в будущее и прогресс.

Цвета флага остались прежними: голубой и белый ассоциируются с чистотой, природой, традициями, это символ силы, гармонии и вечности.

Обновленный флаг станет символом взаимопонимания и стремления к общему благополучию, показывает важность культурного единства и нацеленность на стабильное и мирное будущее для тюркского мира.

Флаг был принят лидерами стран организации на встрече в Кыргызстане, также на мероприятии было решено провести следующий саммит в Азербайджане.

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