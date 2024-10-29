Азербайджан примет очередной саммит Организации тюркских государств

Страны Организации тюркских государств избрали Азербайджан местом проведения саммита в 2025 году. Неформальная встреча глав ОТГ также состоится в Венгрии.
Азербайджан станет местом проведения саммита Организации тюркских государств в 2025 году, сообщают азербайджанские СМИ.
"Столицу" грядущего саммита избрали в рамках 11-го заседания Совета глав государств ОТГ в Бишкеке.
Сообщается, что руководители стран альянса подписали Декларацию Бишкекского саммита. Это произошло после встречи, в рамках которой председательство в объединении от Казахстана принял Кыргызстан.
Отмечается, что также достигнуто соглашение о проведении неформального саммита на территории Венгрии в 2025 году.
Отметим, что 11-й саммит ОТГ прошел в Бишкеке. Основной темой встречи глав государств стало дальнейшее развитие сотрудничества в рамках организации.