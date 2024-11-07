О чем договорилась лидеры тюркских государств в Бишкеке?

Роза Байрамлы, ведущий советник Центра анализа международных отношений

«Усиление тюркского мира: экономическая интеграция, устойчивое развитие, цифровое будущее и безопасность для всех» - такой была тема саммита 11-го саммита Организации тюркских государств (ОТГ), прошедшего 6 ноября, в котором участвовали главы 5 членов организации, а также лидеры стран-наблюдателей - Туркменистана и Венгрии.

О чем договорились лидеры ОТГ?

На саммите обсуждали развитие сотрудничества, углубление взаимодействия в сферах экономики, цифровых технологий, а также безопасности, было подписано 16 документов, а также принята Бишкекская декларация, согласно которой

утвержден новый флаг организации

принято решение о проведении неформального саммита ОТГ в 2025 году в Венгрии

утверждена ориентированная на сохранение и укрепление ценностей тюркского мира Хартия тюркского мира

создан механизм гражданской защиты организации Тюркский зеленый финансовый совет и Тюркская сеть Красного Полумесяца между ассоциациями Красного Полумесяца стран-участниц ОТГ

Бишкек объявлен цифровой столицей тюркского мира на 2025 год

отмечено создание Совета центральных банков Организации тюркских государств и развитие сотрудничества в сфере цифровой экономики

подчеркивается подписание меморандумов о взаимопонимании, предусматривающих совместную работу в области космической деятельности и разработки широкой языковой модели для ОТГ.

Азербайджан в ОТГ

Выступая на саммите, президент Азербайджана Ильхам Алиев подтвердил приверженность Азербайджана укреплению ОТГ, отметив важность сотрудничества в сфере обороны, безопасности и оборонной промышленности, особенно в условиях растущих глобальных вызовов. Азербайджан развивает взаимодействие с правоохранительными органами и службами безопасности стран-участниц, расширяя программу совместных военных учений и предоставляя доступ к своим военным учебным заведениям для студентов из стран ОТГ, что подчеркивает высокий уровень доверия и солидарности.

Ильхам Алиев отметил рост перевозок по транспортному коридору Восток-Запад через Азербайджан, увеличение инвестиций в рамках повышения его пропускной способности и развитие цифровизации Срединного коридора, что поможет повысить эффективность логистики и снизить расходы.

Президент Азербайджана рассказал о восстановлении суверенитета и реализации масштабных проектов на освобожденных территориях, а также выразил благодарность странам-участникам ОТГ за поддержку.

В ходе выступления в рамках 11-го заседания Совета министров иностранных дел ОТГ глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов говорил о перспективах развития сотрудничества между Азербайджаном и странами-участницами организации в сферах экономики, торговли, транспорта, энергетической безопасности, цифровых технологий, культуры. Он подчеркнул важность расширения состава секретариата и увеличения бюджета организации, а также укрепления экономического потенциала, увеличения товарооборота, диверсификации транспортных коридоров для обеспечения процветания и достижения общих целей в регионе.

Джейхун Байрамов особо отметил важность Карабахской декларации, принятой на неформальном Саммите глав государств-членов ОТГ в Шуше, для использования всего потенциала тюркоязычных государств, а также реализации совместных инициатив и проектов.

Неформальный саммит ОТГ в Шуше

В этом году ОТГ отмечает 15-летие своей деятельности. За это время организация, основанная на общности языка, истории и традиций, существенно укрепила связи между тюркоязычными странами, ускорила их интеграцию и утвердилась как значимая международная структура. Таким образом, за полтора десятка лет, с момента подписания Нахчыванского соглашения, ОТГ удалось превратиться в надежную организацию с точки зрения как регионального, так и глобального сотрудничества.

6 июля 2024 года в Шуше прошел неформальный саммит ОТГ, ставший важным этапом развития сотрудничества стран тюркского мира. Мероприятие, организованное по инициативе Ильхама Алиева, объединило лидеров государств-участников и стран-наблюдателей ОТГ. Проведение саммита в Шуше, культурной столице Азербайджана, значимо в контексте поддержки, оказываемой странами-участницами ОТГ, процессу восстановления освобожденных от оккупации территорий Азербайджана.

В ходе саммита обсуждались ключевые направления взаимодействия, включая политическое и экономическое сотрудничество, укрепление военной мощи, развитие транспортных коридоров, цифровизацию и реализацию проектов устойчивого развития. Ильхам Алиев подчеркнул важность реализации программы «Великого возвращения» в Карабахе и Восточном Зангезуре, а также поблагодарил лидеров стран тюркского мира за поддержку, выразившуюся в строительстве образовательных учреждений на освобожденных территориях. Также был сделан акцент на развитии транспортного маршрута Восток-Запад и проекта «Цифровой Шелковый путь». По итогам саммита была принята Карабахская декларация, которая определила стратегические направления развития ОТГ, включая цели по расширению взаимодействия в сферах цифровизации, торговли, устойчивого развития и энергетики.

Неформальный саммит в Шуше создал основу для обсуждений на бишкекском саммите, а Бишкекская декларация утвердила дальнейшие планы по укреплению сотрудничества, включая создание новых структур, таких как Механизм гражданской защиты и Тюркский зеленый финансовый совет, и реализацию крупных проектов, направленных на развитие транспортной и цифровой инфраструктуры.

Подписание Бишкекской декларации и других ключевых документов свидетельствует о готовности организации продолжать укрепление экономической интеграции, цифрового развития и обеспечения безопасности в условиях современных вызовов. Решения, принятые в ходе встречи, включая создание новых институтов и инициатив, таких как Механизм гражданской защиты, Тюркский зеленый финансовый совет и «Цифровой Шелковый путь», закладывают основу для дальнейшего расширения сотрудничества и повышения роли организации на региональном и международном уровнях.

В 2025 году председательствовать в ОТГ будет Кыргызстан.