Вестник Кавказа

Первая встреча министров экологии стран ОТГ прошла на COP29

Первая встреча министров экологии стран ОТГ прошла на COP29
© Фото: Trend
Главы министерств окружающей среды и экологии стран-участниц Организации тюркских государств провели первую встречу – она состоялась в рамках конференции по климату COP29, которая проходит в эти дни в Баку.

Министры окружающей среды и экологии стран, входящих в Организацию тюркских государств, собрались на первую встречу.

Мероприятие состоялось в рамках климатической конференции COP29, которая стартовала в понедельник в Баку.

Участниками встречи стали главы экологических министерств Азербайджана, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и Турции. На ней присутствовал и генеральный секретарь ОТГ.

По итогам встречи стороны подписали "Министерскую декларацию". В этот документ входят совместная позиция, совместный план действий по окружающей среде и устойчивому развитию на уровне министров ОТГ.

Стоит отметить, что 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, или COP29, будет проходить до 22 ноября. Это самое крупное мероприятие, которое организовал Азербайджан на сегодняшний день. Кроме того, Азербайджан принимает COP впервые в регионе.

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