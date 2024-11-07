Вестник Кавказа

Ильхам Алиев встретился с главой МВФ на COP29

Ильхам Алиев встретился с главой МВФ на COP29
© Фото: пресс-служба Президента Азербайджанской Республики
Глава Азербайджана Ильхам Алиев встретился с главой МВФ Кристалиной Георгиевой на полях COP29 в Баку. Стороны обсудили партнерство в области финансовой поддержки развивающихся стран, направленной на внедрение "зеленых" инициатив в экономику.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел встречу с директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) Кристалиной Георгиевой в рамках конференции по климату COP29 в Баку.

Георгиева поздравила лидера Азербайджана с высоким уровнем организации конференции, а также отметила, что у республики и МВФ есть большие возможности для сотрудничества в рамках помощи развивающимся странам по линии экологических инициатив. 

Алиев позитивно отнесся к приглашению МВФ о совместной работе с Баку по поддержке развивающихся стран, отметив, что Азербайджан сделает все необходимое для материализации этих намерений, сообщает АЗЕРТАДЖ. 

Также в разговоре с Георгиевой глава Азербайджана подчеркнул, что именно на конференции в Баку активно обсуждаются вопросы, связанные с финансовой поддержкой стран, которые не могут самостоятельно продвигать "зеленые" инновации в экономике. Такая практическая направленность мероприятия придает ему особую важность.

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