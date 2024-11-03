Ильхам Алиев встретился с вице-президентом Ирана на COP29

Глава Азербайджана Ильхам Алиев провел встречу с вице-президентом Ирана Шиной Ансари. Стороны обсудили как экологические темы, созвучные повестке COP29, так и вопросы экономического сотрудничества по ряду совместных проектов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с вице-президентом Ирана Шиной Ансари в рамках COP29 в Баку.

Шина Ансари поздравила лидера Азербайджана с проведением крупного международного мероприятия и отметила особые исторические связи между Ираном и Азербайджаном. Также вице-премьер исламской республики отметила, что между Тегераном и Баку налажены хорошие отношения.

Стороны обсудили совместную работу в сфере строительства и охраны экологии. Также была затронута тема транспортного коридора Север-Юг, который реализуется в рамках сотрудничества между Россией, Азербайджаном и Ираном, передает АЗЕРТАДЖ.

Не осталась в стороне и актуальная тема загрязнения и обмеления Каспия. Алиев и Ансари обсудили комплекс мер, которые могут препятствовать развитию неблагоприятных экологических тенденций в акватории Каспийского моря. Стороны отметили важность постоянных контактов между странами по этому вопросу.