Вестник Кавказа

Молодежной столицей тюркского мира стал Лянкаран

Молодежной столицей тюркского мира стал Лянкаран
© Фото: сайт Организации тюркских государств
Лянкаран объявлен "Молодежной столицей тюркского мира в 2024 году. Решение принято по итогам саммита ОТГ. Неформальный саммит пройдет в Венгрии.

Азербайджанский город Лянкаран стал "Молодежной столицей тюркского мира в 2024 году.

Как пишет Trend, данное решение было принято по итогам саммита лидеров стран ОТГ.

Помимо этого, главы государств по итогам заседания подписали Декларацию Бишкекского саммита.

Стоит добавить, что следующий саммит стран ОТГ пройдет в 2025 году в Азербайджане, а неформальная встреча – в Венгрии.

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