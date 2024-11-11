Вестник Кавказа

Связь изменений климата и продовольственной безопасности обсудили на COP29

Связь изменений климата и продовольственной безопасности обсудили на COP29
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Продовольственная безопасность тесно связана с проблей изменения климата, об этом заявила на COP29 в Баку исполнительный директор ИКАРДА. Сельское хозяйство может стать частью решения климатического кризиса.

Сегодня в Баку на заседании "Наука и инновации для систем с низким уровнем выбросов и устойчивых пищевых продуктов" в рамках COP29 - Конференции ООН по изменению климата, была затронута тема взаимосвязи между меняющимся климатом и продовольственной безопасностью.

Исполнительный директор Международного центра сельскохозяйственных исследований в засушливых зонах (ИКАРДА) Исмахан Элуафи отметила, что сельское хозяйство может отчасти помочь в решении проблемы изменения климата.

"Мы здесь, потому что верим в силу коллективных действий, научных инноваций и стратегического сотрудничества, чтобы сделать наши сельскохозяйственные системы частью решения климатического кризиса. То, как мы производим, обрабатываем, транспортируем, торгуем, храним и потребляем, должно быть в центре наших усилий по борьбе с изменением климата"

– Исмахан Элуафи

Она добавила, что сельское хозяйство играет значительную роль в вопросе снижения выбросов, а также в секвестрации углерода. Несмотря на это климатическое финансирование на с/х только снижается и сейчас составляет 4,3%. "Сегодняшняя сессия – это возможность еще раз заявить о науке и инновациях, которые могут изменить ситуацию", - подчеркнула исполнительный директор ИКАРДА.

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COP29

Баку, Азербайджан

11-22 ноября


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