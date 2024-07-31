Баку принимает юбилейное заседание глав таможенных служб ОТГ

Сегодня в столице Азербайджана стартовало юбилейное, Х заседание глав таможенных служб Организации тюркоязычных государств: ожидается, что по его итогам будут подписаны важные международные соглашения.

Сегодня столица Азербайджана принимает юбилейное Х заседание глав таможенных служб Организации тюркоязычных государств (ОТГ). Главы таможенных служб содружества собрались в Баку, чтобы обсудить введение единых стандартов, эффективную организацию глобальных торговых потоков и укрепить координацию таможенных служб, - сказал, открывая заседание, председатель Государственного таможенного комитета Азербайджана Шахин Багиров.

"Х заседание руководителей таможенных служб тюркских государств имеет важное значение для упрощения торговли, усиления региональных инициатив и углубления экономической интеграции… Одним из важных проектов является упрощенный таможенный коридор, который имеет стратегическое значение для расширения торговли и укрепления экономических связей в регионе"

- Шахин Багиров

Таможенники сегодня обсудят введение принципа "одного окна" на всем протяжении Международного транспортного транскаспийского коридора (МТТК) Восток-Запад, предложенный таможенной службой: он подразумевает в качестве транзитного документа наличие лишь одной декларации для товаров и транспортных средств, передает Trend. Упрощение торговых процессов позволит ускорить прохождение таможенных процедур и повысить логистический потенциал региона: этому поможет автоматизация таможенных услуг и электронный оборот документов, отметил глава ГТК Азербайджана.

Генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев заявил, что Туркменистан готовится присоединиться к системе электронных разрешений стран-членов организации, чтобы упростить таможенные и торговые процессы в рамках Срединного коридора.

В рамках заседания ожидается подписание различных соглашений в таможенной сфере.