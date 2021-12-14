Вестник Кавказа

Брат Хабиба Нурмагомедова выйдет в клетку в январе

Брат Хабиба Нурмагомедова выйдет в клетку в январе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Чемпион Bellator Усман Нурмагомедов проведет поединок в январе. Его бой против ирландца пройдет в Дубае. Нурмагомедов за свою карьеру ни разу не проиграл.

Боец смешанных единоборств Усман Нурмагомедов проведет очередную защиту чемпионского титула Bellator 26 января.

Соперником брата Хабиба Нурмагомедова будет представитель Ирландии Пол Хьюз. Сам поединок пройдет в Дубае (ОАЭ).

Усман – действующий чемпион Bellator среди легковесов. За свою карьеру он победил 18 раз. Нурмагомедов также провел несколько успешных защит чемпионского пояса.

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