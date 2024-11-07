Вестник Кавказа

Махачев сохранил лидерство в новом рейтинге UFC

Махачев сохранил лидерство в новом рейтинге UFC
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ислам Махачев уже более года официально лучший боец смешанных единоборств в мире: в новой версии рейтинга крупнейшего промоутера UFC он снова на первом месте.

Дагестанский боец Ислам Махачев по-прежнему удерживает лидерство в новой версии рейтинга UFC вне весовых категорий. 

Отметим, что первое место в рейтинге боец занимает уже более года. Вторую строчку занял американец Джон Джонс, который в недавнем поединке одолел Стипе Миочича. Третье место мирового рейтинга занимает средневес из Бразилии Алекс Перейра. 

Ислам Махачев имеет в своем активе 26 побед. Уступил россиянин лишь в одном бою. Сейчас он является обладателем титула в легком весе.

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